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Подарок для нас. Буданов рассказал, почему не нужно бояться мобилизация в России

Фото: начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Мобилизация в России только ускорит поражение страны-агрессора в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Мобилизация - не надо ее бояться, на самом деле это подарок для нас, это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить. Это его (Путина, - ред.) агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили", - сказал он.

Буданов добавил, что Россия загнала себя в тупик, но из него еще реально выйти.

По его словам, РФ нужно признать, что нападение на Украину было ошибкой. Он добавил, что россияне знают, как это показать. Оккупационной армии следует выйти за админграницы 1991 года и начать выстраивать диалог со всем миром.

Однако, по словам Буданова, это автоматически означает трансфер власти России.

Напомним, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации, российские мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

Может ли частичная мобилизация в России изменить ситуацию на фронте и повлиять на войну - читайте в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в РоссииКирилл Буданов