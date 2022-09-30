Подарок для нас. Буданов рассказал, почему не нужно бояться мобилизация в России

"Мобилизация - не надо ее бояться, на самом деле это подарок для нас, это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить. Это его (Путина, - ред.) агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили", - сказал он.

Буданов добавил, что Россия загнала себя в тупик, но из него еще реально выйти.

По его словам, РФ нужно признать, что нападение на Украину было ошибкой. Он добавил, что россияне знают, как это показать. Оккупационной армии следует выйти за админграницы 1991 года и начать выстраивать диалог со всем миром.

Однако, по словам Буданова, это автоматически означает трансфер власти России.

Напомним, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации, российские мужчины начали массово выезжать в соседние страны.

Может ли частичная мобилизация в России изменить ситуацию на фронте и повлиять на войну - читайте в материале РБК-Украина.

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