Все почнеться з нафти. Рубіо розповів про триетапний процес США у Венесуелі

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в ході якої було затримано диктатора країни Ніколаса Мадуро. Американські військові вивезли його до США разом із дружиною Сілією Флорес.

Президент США Дональд Трамп публічно похвалився операцією, назвавши американську армію "найпотужнішою та найдосконалішою у світі".

За інформацією The Washington Post, під час захоплення Мадуро не менше 75 осіб загинули від авіаційних ударів та стрілецьких боїв у Каракасі. Жодного американця серед них немає.

В середу, 7 січня, США захопили російський нафтовий танкер Marinera, який був пов’язаний із перевозкою венесуельської сирої нафти, після понад двотижневого переслідування в Атлантичному океані.

Операція проводилася Береговою охороною США разом із військовими і відбувалася у Північній Атлантиці, поблизу Ісландії та Шотландії.

Крім того, ще один танкер - Sophia, також пов’язаний із санкційною нафтою з Венесуели, був захоплений США у Карибському морі в рамках тієї ж кампанії.