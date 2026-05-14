Почесті без поховання: в Україні з'явився новий ритуал прощання із загиблими воїнами

Про яке рішення Верховної Ради йдеться

Українцям розповіли, що 14 травня 2026 року Верховна Рада схвалила законопроект №15029, який вносить зміни до ЗУ "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України" - щодо військового прощального ритуалу.

Згідно з пояснювальною запискою, цей документ розробили для того, щоб унормувати питання віддання військових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (якщо їх було оголошено померлими судом - через відсутність тіла)

Варто зауважити також, що для них на території кладовищ може розміщуватися кенотаф - символічна меморіальна споруда для збереження родинної та суспільної пам'яті про померлого на місці, де відсутнє його тіло (останки, прах).

Що змінює схвалений ВРУ законопроект

Чинний нині Статут гарнізонної та вартової служб передбачає віддання почестей лише під час поховання чи перепоховання загиблих воїнів.

При цьому зараз, у період війни, трапляються випадки, коли особа зникає безвісти (її тіло не знайдене), але суд визнає її померлою.

Оскільки провести поховання при цьому неможливо, були формально відсутні й підстави для військових почестей.

Тим часом законопроект №15029 пропонує усунути таку прогалину - запровадити окрему процедуру під назвою "Військовий прощальний ритуал".

Він дозволить урочисто вшановувати загиблих захисників навіть за відсутності тіла.

"Військовий прощальний ритуал - це процедура урочистого віддання військових почестей на місці розміщення кенотафу особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими", - йдеться у документі.

Основне про військовий прощальний ритуал

Законопроект визначає, що рішення про проведення військового прощального ритуалу зможуть ухвалювати родичі або близькі загиблого.

Якщо ж таких немає - відповідні повноваження отримуватимуть начальник гарнізону, керівник ТЦК та СП або очільник місцевої державної адміністрації.

У документі зазначається також, що для проведення церемонії формуватимуть спеціальний підрозділ - почет - до складу якого входитимуть:

керівник почту;

військовий оркестр або сурмач і барабанщик;

прощальна команда;

салютна команда;

прапороносна група з Державним Прапором України.

У межах ритуалу передбачається:

розгортання державного прапора;

виконання сигналу "Шана";

три залпи холостими набоями;

урочисте вручення прапора родичам загиблого.

"За потреби священнослужитель здійснює релігійний обряд", - уточнюється в документі.

Із повним Порядком проведення військового прощального ритуалу можна ознайомитись у Додатку 19 до Статуту гарнізонної та вартової служб (стаття 83).

Варто зазначити також, що головним з опрацювання законопроєкту №15029 був Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Його реалізація (виходячи з прогнозу результатів у пояснювальній записці) "матиме позитивний вплив на інтереси членів сімей та близьких осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".