Коли в регіонах з'являться військові меморіали: відповідь архітектора

Вівторок 23 вересня 2025 11:50
Коли в регіонах з'являться військові меморіали: відповідь архітектора
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копитко

У різних регіонах Національного військового кладовища можуть з'явитись "філії". Але для того, щоб це реалізувати, потрібен відповідний бюджет і має спершу запуститися повністю основний проєкт.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний архітектор Національного військового меморіального кладовища Сергій Дербін.

Військові меморіальні кладовища у регіонах

"Я чув про ініціативу, щоб у Національного військового кладовища були "філії" в регіонах. І, напевно, це непогана історія, але мені складно це коментувати. Гадаю, спершу треба, щоб запустився основний проєкт. Бо "філії" - це щось таке, коли є готове головне. А головного поки немає повністю", - прокоментував експерт.

Він також наголосив, що, на його думку, це правильна ідея, але тут ще треба зважати на те, що у держави зараз зовсім не ті бюджети, що були до війни.

"Але я бачу, що у суспільства дійсно є великий запит на реалізацію хоч і маленьких, але меморіалів, присвячених пам'яті. І це неможливо ігнорувати, чи відкладати на потім: якщо цей запит є, його потрібно вже реалізовувати", - додав Дербін.

Героїв не можна ховати там, де колись стояв хімзавод, – інтерв'ю з архітектором військового меморіалуПоховання на національному військовому меморіальному кладовищі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Національне військове меморіальне кладовище

Нагадаємо, що 29 серпня 2025 року - у День пам'яті захисників України у Мархалівці Київської області відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Його створення ініціювали ще у 2021 році.

Будівництво Національного військового меморіального кладовища неодноразово зупинялося через суперечки щодо місця. Спершу його планували на Лисій горі в Києві, однак проти виступили екологи - територія має заповідний статус.

Після відмови розглядали Биківню, але через ризик виявлення нових поховань жертв репресій та обмеженість площі ідею також відклали.

У 2024 році уряд обрав ліс біля Мархалівки на Київщині. Та й там виникли протести - місцеві жителі блокували техніку, виступаючи проти вирубки дерев. Через затримки перші поховання, заплановані ще на 2024 рік, довелося перенести.

Збройні сили України Загибель героя
