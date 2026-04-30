Рада дозволила ховати військових із судимістю на Національному меморіальному кладовищі

Головне: Новація закону: Верховна Рада скасувала заборону на поховання військових із непогашеною судимістю на Національному меморіальному кладовищі.

Верховна Рада скасувала заборону на поховання військових із непогашеною судимістю на Національному меморіальному кладовищі. Дискримінація в минулому: Раніше норма закону не дозволяла ховати захисників, які мали судимість за умисні злочини, що викликало критику.

Раніше норма закону не дозволяла ховати захисників, які мали судимість за умисні злочини, що викликало критику. Ініціатори змін: Питання порушив Військовий омбудсмен, а Міністерство у справах ветеранів підтримало оновлення правил.

Питання порушив Військовий омбудсмен, а Міністерство у справах ветеранів підтримало оновлення правил. Спеціальна комісія: Рішення щодо кожного випадку поховання осіб із судимістю ухвалюватиме окрема комісія при Мінветеранів.

Рішення щодо кожного випадку поховання осіб із судимістю ухвалюватиме окрема комісія при Мінветеранів. Розвиток меморіалів: Законопроєкт №13693 також впроваджує створення мережі військових меморіальних кладовищ по всій Україні.

Що змінилося

Йдеться про законопроєкт №13693 щодо вшанування пам’яті полеглих захисників. Однією з ключових новацій стало скасування попередньої заборони на поховання військових, які на момент смерті мали судимість за умисні злочини.

Таким чином, держава фактично відмовилася від обмеження, яке раніше викликало критику як дискримінаційне.

Чому це рішення ухвалили

В Офісі Військового омбудсмана нагадали, що ще у лютому звернули увагу на відповідну норму закону "Про поховання та похоронну справу", яка не дозволяла ховати таких військових на меморіальному кладовищі.

Після цього Міністерство у справах ветеранів підтримало ініціативу змін і долучилося до їх напрацювання разом із профільним комітетом Верховної Ради.

"Ми як держава зобов’язані забезпечити гідне вшанування пам’яті всіх захисників і захисниць", - наголосили в Офісі омбудсмана.

Як це працюватиме

Рішення про поховання або перепоховання осіб, які мали судимість, ухвалюватиме спеціальна комісія при Міністерстві у справах ветеранів. Вона також розглядатиме питання перепоховання борців за незалежність України XX століття та, у виняткових випадках, членів їхніх родин.