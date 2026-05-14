Почести без погребения: в Украине появился новый ритуал прощания с погибшими воинами

О каком решении Верховной Рады идет речь

Украинцам рассказали, что 14 мая 2026 года Верховная Рада приняла законопроект №15029, который вносит изменения в ЗУ "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины" - насчет военного прощального ритуала.

Согласно пояснительной записке, этот документ разработали для того, чтобы унормировать вопрос отдачи воинских почестей лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (если они были объявлены умершими судом - из-за отсутствия тела)

Стоит отметить также, что для них на территории кладбищ может размещаться кенотаф - символическое мемориальное сооружение для сохранения семейной и общественной памяти об умершем на месте, где отсутствует его тело (останки, прах).

Что меняет принятый ВРУ законопроект

Действующий ныне Устав гарнизонной и караульной служб предусматривает отдачу почестей только во время захоронения или перезахоронения погибших воинов.

При этом сейчас, в период войны, бывают случаи, когда человек исчезает без вести (его тело не найдено), но суд признает его умершим.

Поскольку провести захоронение при этом невозможно, формально отсутствовали и основания для воинских почестей.

Между тем законопроект №15029 предлагает устранить такой пробел - ввести отдельную процедуру под названием "Военный прощальный ритуал".

Он позволит торжественно чествовать погибших защитников даже при отсутствии тела.

"Военный прощальный ритуал - это процедура торжественного отдания воинских почестей на месте размещения кенотафа лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, из числа лиц, которые судом объявлены умершими", - говорится в документе.

Основное о военном прощальном ритуале

Законопроект определяет, что решение о проведении военного прощального ритуала смогут принимать родственники или близкие погибшего.

Если же таковых нет - соответствующие полномочия будут получать начальник гарнизона, руководитель ТЦК и СП или глава местной государственной администрации.

В документе отмечается также, что для проведения церемонии будут формировать специальное подразделение - почет - в состав которого будут входить:

руководитель почета;

военный оркестр или трубач и барабанщик;

прощальная команда;

салютная команда;

знаменосная группа с Государственным Флагом Украины.

В рамках ритуала предусматривается:

развертывание государственного флага;

выполнение сигнала "Шана";

три залпа холостыми патронами;

торжественное вручение флага родственникам погибшего.

"При необходимости священнослужитель совершает религиозный обряд", - уточняется в документе.

С полным Порядком проведения военного прощального ритуала можно ознакомиться в Приложении 19 к Уставу гарнизонной и караульной служб (статья 83).

Стоит отметить также, что главным по проработке законопроекта №15029 был Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Его реализация (исходя из прогноза результатов в пояснительной записке) "окажет положительное влияние на интересы членов семей и близких лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".