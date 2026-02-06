UA

Почався прийом заявок на доплати для енергетиків з аварійних бригад: де та як подати

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Кабінет міністрів України)
Автор: Антон Корж

В Україні почався прийом заявок на доплату 20 тисяч гривень для співробітників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ударів Росії по енергетичному сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Читайте також: Доплати енергетикам: стало відомо, коли будуть нараховані перші гроші

 

За словами Свириденко, зараз понад 40 тисяч спеціалістів задіяні у відновленні енергетичних об'єктів після терактів РФ. Серед них - енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники.

"20 тисяч гривень буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня  2026 року. Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця", - запевнила прем'єр.

Процедура подання заявки зроблена максимально простою:

  • Самі члени бригад нічого не подають. Списки на доплати подають безпосередньо підприємства через "Дію" у чітко визначений термін - з 6 по 15 число наступного місяця.
  • Щодо отримання доплати - про це сповістять повідомленням у "Дії" після 16 лютого. Або про це може сповістити роботодавець.
  • Доплату зарахують на поточний рахунок спеціаліста. Тому відкривати новий рахунок не буде потреби.

"Дякую кожному, хто сьогодні працює в ремонтно-відновлювальних бригадах, у надзвичайно складних і небезпечних умовах, щоб країна жила і функціонувала", - додала Свириденко.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що український уряд вирішив запровадити окрему програму підтримки енергетиків, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах під час зимового періоду.

Президент України Володимир Зеленський 23 січня підтвердив, що українським енергетикам, комунальникам, тепловикам і не тільки призначили надбавки до зарплати. Із січня по березень вони зможуть отримати по 20 тисяч гривень за місяць - але тільки ті, хто буде брати участь у відновлювальних роботах.

