Почався прийом заявок на доплати для енергетиків з аварійних бригад: де та як подати

За словами Свириденко, зараз понад 40 тисяч спеціалістів задіяні у відновленні енергетичних об'єктів після терактів РФ. Серед них - енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники.

"20 тисяч гривень буде виплачено за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця", - запевнила прем'єр.

Процедура подання заявки зроблена максимально простою:

Самі члени бригад нічого не подають. Списки на доплати подають безпосередньо підприємства через "Дію" у чітко визначений термін - з 6 по 15 число наступного місяця.

Щодо отримання доплати - про це сповістять повідомленням у "Дії" після 16 лютого. Або про це може сповістити роботодавець.

Доплату зарахують на поточний рахунок спеціаліста. Тому відкривати новий рахунок не буде потреби.

"Дякую кожному, хто сьогодні працює в ремонтно-відновлювальних бригадах, у надзвичайно складних і небезпечних умовах, щоб країна жила і функціонувала", - додала Свириденко.