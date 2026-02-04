Доплати енергетикам: стало відомо, коли будуть нараховані перші гроші

Енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах під час зимового періоду, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця. Перші виплати будуть нараховані у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Енергетики, які цілодобово відновлюють нашу енергосистему, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах. Перші виплати будуть нараховані на зарплатну картку вже цього місяця", - повідомила Свириденко.

Також, за її словами, разом з державними компаніями уряд забезпечує адресну допомогу для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів.

Перші 10 тисяч "Пакунків тепла", забезпечені Групою "Нафтогаз", вже отримали мешканці Дарницького, Дніпровського, Деснянського районів Києва, Броварів та Борисполя Київської області.

Пакунки містять речі, які допомагають пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої.

"Розширюємо цю підтримку надалі, залучаємо інші великі державні компанії: "Енергоатом", "Укренерго" та "Укргідроенерго". Вони забезпечать додаткові Пакунки тепла для громад по всій Україні, де ситуація з електро- і теплопостачанням залишається складною", - додала прем'єр.