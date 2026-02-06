Начался прием заявок на доплаты для энергетиков из аварийных бригад: где и как подать

По словам Свириденко, сейчас более 40 тысяч специалистов задействованы в восстановлении энергетических объектов после терактов РФ. Среди них - энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники.

"20 тысяч гривен будет выплачено за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года. Первые начисления будут осуществлены до конца этого месяца", - заверила премьер.

Процедура подачи заявки сделана максимально простой:

Сами члены бригад ничего не подают. Списки на доплаты подают непосредственно предприятия через "Дію" в четко определенный срок - с 6 по 15 число следующего месяца.

Относительно получения доплаты - об этом сообщат сообщением в "Дії" после 16 февраля. Или об этом может известить работодатель.

Доплату зачислят на текущий счет специалиста. Поэтому открывать новый счет не будет необходимости.

"Спасибо каждому, кто сегодня работает в ремонтно-восстановительных бригадах, в чрезвычайно сложных и опасных условиях, чтобы страна жила и функционировала", - добавила Свириденко.