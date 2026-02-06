Начался прием заявок на доплаты для энергетиков из аварийных бригад: где и как подать

В Украине начался прием заявок на доплату 20 тысяч гривен для сотрудников аварийно-восстановительных бригад, которые ликвидируют последствия ударов России по энергетическому сектору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По словам Свириденко, сейчас более 40 тысяч специалистов задействованы в восстановлении энергетических объектов после терактов РФ. Среди них - энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники.
"20 тысяч гривен будет выплачено за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года. Первые начисления будут осуществлены до конца этого месяца", - заверила премьер.
Процедура подачи заявки сделана максимально простой:
"Спасибо каждому, кто сегодня работает в ремонтно-восстановительных бригадах, в чрезвычайно сложных и опасных условиях, чтобы страна жила и функционировала", - добавила Свириденко.
Напомним, 12 января стало известно, что украинское правительство решило ввести отдельную программу поддержки энергетиков, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах во время зимнего периода.
Президент Украины Владимир Зеленский 23 января подтвердил, что украинским энергетикам, коммунальщикам, тепловикам и не только назначили надбавки к зарплате. С января по март они смогут получить по 20 тысяч гривен в месяц - но только те, кто будет участвовать в восстановительных работах.