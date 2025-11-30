Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)
Первая неделя зимы в Украине будет относительно теплой, но облачной. В то же время в понедельник ожидаются небольшие дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 1 декабря, в Украине будет облачно. Дожди прогнозируются в западных и южных областях.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +5... +7 градусов;
- в восточных областях - от +5...+8 градусов;
- в центральных областях - от +5...+8 градусов;
- в южных областях - от +6...+11 градусов;
- в западных областях - от +5...+7 градусов.
Во вторник, 2 декабря, также будет облачно, однако без существенных осадков.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +5... +7 градусов;
- в восточных областях - от +3...+9 градусов;
- в центральных областях - от +5...+9 градусов;
- в южных областях - от +8...+14 градусов;
- в западных областях - от +9...+11 градусов.
В среду, 3 декабря, также существенных осадков не прогнозируется, ожидается облачность.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +5... +7 градусов;
- в восточных областях - от +3...+9 градусов;
- в центральных областях - от +5...+10 градусов;
- в южных областях - от +9...+13 градусов;
- в западных областях - от +5...+9 градусов.
В четверг, 4 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Дожди не прогнозируются.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +3... +8 градусов;
- в восточных областях - от +2...+8 градусов;
- в центральных областях - от +6...+10 градусов;
- в южных областях - от +7...+12 градусов;
- в западных областях - от +5...+10 градусов.
В пятницу, 5 декабря, будет облачно, без осадков.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +4... +6 градусов;
- в восточных областях - от +2...+8 градусов;
- в центральных областях - от +6...+8 градусов;
- в южных областях - от +7...+12 градусов;
- в западных областях - от +5...+10 градусов.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.
В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.