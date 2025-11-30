ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)

Воскресенье 30 ноября 2025 18:30
UA EN RU
Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты) Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Первая неделя зимы в Украине будет относительно теплой, но облачной. В то же время в понедельник ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 1 декабря, в Украине будет облачно. Дожди прогнозируются в западных и южных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +5...+8 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+8 градусов;
  • в южных областях - от +6...+11 градусов;
  • в западных областях - от +5...+7 градусов.

Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)

Во вторник, 2 декабря, также будет облачно, однако без существенных осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +3...+9 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+9 градусов;
  • в южных областях - от +8...+14 градусов;
  • в западных областях - от +9...+11 градусов.

Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)

В среду, 3 декабря, также существенных осадков не прогнозируется, ожидается облачность.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +3...+9 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+10 градусов;
  • в южных областях - от +9...+13 градусов;
  • в западных областях - от +5...+9 градусов.

Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)

В четверг, 4 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Дожди не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +8 градусов;
  • в восточных областях - от +2...+8 градусов;
  • в центральных областях - от +6...+10 градусов;
  • в южных областях - от +7...+12 градусов;
  • в западных областях - от +5...+10 градусов.

Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)

В пятницу, 5 декабря, будет облачно, без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +4... +6 градусов;
  • в восточных областях - от +2...+8 градусов;
  • в центральных областях - от +6...+8 градусов;
  • в южных областях - от +7...+12 градусов;
  • в западных областях - от +5...+10 градусов.

Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)

Напомним, ранее в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода
Новости
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву