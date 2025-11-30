Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первая неделя зимы в Украине будет относительно теплой, но облачной. В то же время в понедельник ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.