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З початку війни Україна звільнила понад 1500 людей з російського полону, - Зеленський

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Україна, Субота 04 лютого 2023 20:44
З початку війни Україна звільнила понад 1500 людей з російського полону, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна звільнила вже понад 1500 людей з початку повномаштабного вторгнення Росії на українську територію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок із російського полону", - заявив Зеленський.

Він також подякував усім, хто був залучений до допомоги нашим людям після їхнього повернення.

"Усім, хто лікує, відновлює документи, допомагає розв'язати проблемні питання звільненим із полону. Це відображає головний сенс того, що ми робимо. Відновлюємо й захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону ще 116 людей.

Додамо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до родичів полонених із закликом не називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення військових додому.

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