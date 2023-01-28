Шкодить обміну. Омбудсмен закликав публічно не називати прізвищ військовополонених
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до родичів полонених із закликом не називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення військових додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена в ефірі одного з українських телеканалів.
"Так, треба говорити про те, що Росія тримає наших героїв і героїнь. Привертайте увагу до процесу, до того, що РФ порушує Женевські конвенції, не називаючи конкретних прізвищ", - зазначив посадовець.
За словами уповноваженого ВР, можна розповідати про умови, за яких воїни потрапили у полон. Наприклад, захисники Маріуполя.
"Але знову ж таки - прізвища не називайте, ми вас дуже просимо", - наголосив Лубінець.
Омбудсмен також вказав, що не можна говорити про кількість українських полонених, бо РФ може це використати не на користь процесу їх повернення, який Україні вдалося налагодити.
"Публічність заважає", - додав уповноважений Верховної Ради.
Нагадаємо, Лубінець розповів, що Україна хоче визволити з полону РФ 800 людей, але не в рамках обміну.
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