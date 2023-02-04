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Оборонці Маріуполя та снайпери з-під Бахмуту. Україна повернула з полону 116 людей

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Київ, Субота 04 лютого 2023 11:35
Оборонці Маріуполя та снайпери з-під Бахмуту. Україна повернула з полону 116 людей Фото: з російського полону повернулися ще 116 людей (t.me/ermaka2022)
Автор: Марія Кучерявець

Україна сьогодні, 4 лютого повернула з російського полону ще 116 людей. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ОП Андрія Єрмака.

За його словами, додому вдалося повернути 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО.

Також йдеться про вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

Серед всіх них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Разом з тим Україні вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців, а саме: Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью.

Також повернуто тіло загиблого воїна-добровольця-українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича.

Нагадаємо, що до цього обмін полоненими анонсувала російська сторона. Там заявили, що РФ нібито вдалося повернути 63 своїх військових.

Додамо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до родичів полонених із закликом не називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення військових додому.

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Андрій Єрмак Офіс президента Обмін полоненими
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