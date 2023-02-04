С начала войны Украина освободила более 1500 человек из российского плена, - Зеленский

Украина освободила уже более 1500 человек с начала полномасштабного вторжения России на украинскую территорию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"В целом от 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинцев и украинок из российского плена", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто был вовлечен в помощь нашим людям после их возвращения.

"Всем, кто лечит, восстанавливает документы, помогает решить проблемные вопросы освобожденным из плена. Это отражает главный смысл того, что мы делаем. Восстанавливаем и защищаем нормальность жизни для наших людей в свободной стране", - подчеркнул президент.