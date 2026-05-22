З початку року звільнили 590 кв. км: Зеленський розповів про успіхи ЗСУ

Ситуація на фронті та оцінка динаміки

За словами Володимира Зеленського, українські позиції зараз сильніші, ніж у попередні роки.

Він підкреслив, що з початку року під контроль України було повернуто близько 590 квадратних кілометрів території.

Президент зазначив, що тенденція розвитку ситуації не відповідає інтересам російської сторони. За його словами, Україна продовжує нарощувати показники, зокрема зі знищення особового складу противника.

Тиск на Росію і вибір сценарію

Зеленський заявив, що сукупність військових результатів і санкцій різних форматів поступово підштовхує Росію до вибору між продовженням війни та дипломатичним процесом.

Він наголосив, що саме зараз зусилля України та партнерів спрямовані на активізацію дипломатичного напряму.

Розвіддані та міжнародні контакти

Президент повідомив, що українська розвідка має інформацію про військові та політичні плани Росії щодо України.

Ці дані, за його словами, були передані міжнародним партнерам.

Також Зеленський зазначив, що очікується зворотний зв'язок від американської сторони щодо можливих форматів і графіка майбутніх переговорів.

Доповідь військового командування

Окремо президент розповів про доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За його словами, відзначаються результати так званих "далекобійних санкцій", які вже дають ефект.

Україна, як підкреслив Зеленський, продовжує досягати поставлених цілей на території Росії, насамперед щодо об'єктів нафтопереробної галузі.