С начала года освободили 590 кв. км: Зеленский рассказал об успехах ВСУ

Ситуация на фронте и оценка динамики

По словам Владимира Зеленского, украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы.

Он подчеркнул, что с начала года под контроль Украины было возвращено около 590 квадратных километров территории.

Президент отметил, что тенденция развития ситуации не соответствует интересам российской стороны. По его словам, Украина продолжает наращивать показатели, в том числе по уничтожению личного состава противника.

Давление на Россию и выбор сценария

Зеленский заявил, что совокупность военных результатов и санкций различных форматов постепенно подталкивает Россию к выбору между продолжением войны и дипломатическим процессом.

Он подчеркнул, что именно сейчас усилия Украины и партнеров направлены на активизацию дипломатического направления.

Разведданные и международные контакты

Президент сообщил, что украинская разведка располагает информацией о военных и политических планах России в отношении Украины.

Эти данные, по его словам, были переданы международным партнерам.

Также Зеленский отметил, что ожидается обратная связь от американской стороны относительно возможных форматов и графика будущих переговоров.

Доклад военного командования

Отдельно президент рассказал о докладе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

По его словам, отмечаются результаты так называемых "дальнобойных санкций", которые уже дают эффект.

Украина, как подчеркнул Зеленский, продолжает достигать поставленных целей на территории России, в первую очередь в отношении объектов нефтеперерабатывающей отрасли.