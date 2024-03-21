З початку року росіяни викрали близько трьохста українців на окупованих територіях, - ЦНС
З початку 2024 року росіяни викрали понад 300 українців на тимчасово окупованих територіях. Людей затримують за доносами у "нелояльності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"З початку року на захоплених Росією територіях України зафіксовано близько трьох сотень затримань місцевих мешканців. За фактом йдеться про справжнє викрадення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в ЦНС, людей затримують за доносами у "нелояльності".
Водночас родичам причини затримки та де утримують затриманих не повідомляють.
"Звичайно, що ніякої правової допомоги заручникам не надають", - зазначають в Центрі нацспротиву, зауваживши, що кожен причетний до доносів на українських громадян буде виявлений рухом опору та притягнутий до відповідальності.
Окупанти полюють на "нелояльних мешканців"
Нагадаємо, в грудні повідомлялось, що російські військові створили базу мешканців тимчасово окупованих територій, яких підозрюють в нелояльності.
Також окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.
Крім того, українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти, в місті Старобільськ Луганської області, примусово виселяють із власних осель.
Днями ми повідомляли про те, що за допомогою спеціальної апаратури загарбники прослуховують мобільні телефони та перехожих у публічних місцях окупованих територій.
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