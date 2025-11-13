ua en ru
З початку року ДТЕК виготовив 7 прохідницьких комбайнів для підтримання вуглевидобутку

Україна, Четвер 13 листопада 2025 18:11
UA EN RU
З початку року ДТЕК виготовив 7 прохідницьких комбайнів для підтримання вуглевидобутку Фото: ДТЕК виготовив 7 прохідницьких комбайнів для підтримання вуглевидобутку з 2025 року (energo.dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

У січні-жовтні 2025 року машинобудівники ДТЕК виробили 7 прохідницьких комбайнів та понад 2 млн запчастин і комплектуючих для шахтарів, щоб вони були готові до проходження опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За десять місяців 2025 року машинобудівники виготовили та відремонтували 2,7 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них - сім нових прохідницьких комбайнів, один шахтний вентилятор та дев’ять електродвигунів українського виробництва", - йдеться в ньому.

Крім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши понад 2 млн запчастин та комплектуючих.

"Навіть у складних умовах війни машинобудівники продовжують виготовляти й відновлювати техніку, посилюючи надійність вуглевидобутку. Бо задача у нас усіх спільна - пройти цю зиму. Щоб в українців якомога більше було світла і тепла", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Інвестиції ДТК у вуглевидобуток України

Нагадаємо, з початку 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,1 млрд грн.

Додамо, що ще у вересні повідомлялось про те, що машинобудівники ДТЕК виготовили 6 нових прохідницьких комбайнів. Вони необхідні для підтримки стабільного вуглевидобутку в Україні.

