С начала года ДТЭК изготовил 7 проходческих комбайнов для поддержания угледобычи

В январе-октябре 2025 года машиностроители ДТЭК произвели 7 проходческих комбайнов и более 2 млн запчастей и комплектующих для шахтеров, чтобы они были готовы к прохождению отопительного сезона.

"За десять месяцев 2025 года машиностроители изготовили и отремонтировали 2,7 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Среди них - семь новых проходческих комбайнов, один шахтный вентилятор и девять электродвигателей украинского производства", - говорится в нем.



Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив более 2 млн запчастей и комплектующих.



"Даже в сложных условиях войны машиностроители продолжают изготавливать и восстанавливать технику, усиливая надежность угледобычи. Потому что задача у нас всех общая - пройти эту зиму. Чтобы у украинцев как можно больше было света и тепла", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.