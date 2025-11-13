ua en ru
С начала года ДТЭК изготовил 7 проходческих комбайнов для поддержания угледобычи

Украина, Четверг 13 ноября 2025 18:11
С начала года ДТЭК изготовил 7 проходческих комбайнов для поддержания угледобычи Фото: ДТЭК изготовил 7 проходческих комбайнов для поддержания угледобычи с 2025 года (energo.dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

В январе-октябре 2025 года машиностроители ДТЭК произвели 7 проходческих комбайнов и более 2 млн запчастей и комплектующих для шахтеров, чтобы они были готовы к прохождению отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"За десять месяцев 2025 года машиностроители изготовили и отремонтировали 2,7 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Среди них - семь новых проходческих комбайнов, один шахтный вентилятор и девять электродвигателей украинского производства", - говорится в нем.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив более 2 млн запчастей и комплектующих.

"Даже в сложных условиях войны машиностроители продолжают изготавливать и восстанавливать технику, усиливая надежность угледобычи. Потому что задача у нас всех общая - пройти эту зиму. Чтобы у украинцев как можно больше было света и тепла", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

Инвестиции ДТК в угледобычу Украины

Напомним, с начала 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,1 млрд грн.

Добавим, что еще в сентябре сообщалось о том, что машиностроители ДТЭК изготовили 6 новых проходческих комбайнов. Они необходимы для поддержания стабильной угледобычи в Украине.

ДТЭК Уголовное дело
