З початку року ДТЕК виготовив 6 нових прохідницьких комбайнів для стабільної роботи шахт

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 14:44
UA EN RU
З початку року ДТЕК виготовив 6 нових прохідницьких комбайнів для стабільної роботи шахт Фото: ДТЕК виготовив 6 нових прохідницьких комбайнів для роботи шахт з початку 2025 року (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

З початку 2025 року машинобудівники ДТЕК виготовили 6 нових прохідницьких комбайнів. Вони необхідні для підтримки стабільного вуглевидобутку в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"У січні - серпні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 2050 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких - шість нових комбайнів для проведення гірничих виробок", - йдеться в ньому.

Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,7 млн запчастин та комплектуючих.

"Машинобудівники "ДТЕК Енерго" залишаються надійною опорою для українських шахт, забезпечуючи їх необхідним обладнанням і комплектуючими. Завдяки їхній роботі вугледобувні підприємства надійно підтримують видобуток вугілля, а енергетики - готуються до осінньо-зимового періоду", - наголосив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

В ДТЕК нагадали, що віднедавна машинобудівники компанії вийшли на серійне виробництво українських електродвигунів для гірничо-шахтного обладнання.

Зазначається, що за якістю це повноцінний аналог дорогого іноземного обладнання, але тепер український і за доступнішою ціною.

"Цей результат - підсумок трирічної роботи машинобудівників. Компанія вклала у цей напрямок власні кошти, зменшила залежність від імпорту і створила стабільні замовлення для виробничих потужностей", - підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в український вуглевидобуток 2,9 млрд грн.

Важливо і те, що "ДТЕК Енерго" вперше в Україні адаптував та облаштував надземну територію однієї із шахт компанії на Дніпропетровщині. Це необхідно для працевлаштування ветеранів з інвалідністю.

