Поблизу Варшави виявили залишки невідомого дрона

Військова поліція повідомила, що у місті Заремби Вархоли в Острувському повіті Мазовії було знайдено неідентифікований повітряний об'єкт.

Поліція називає його "залишками об'єкта, схожого на дрон".

Про знахідку також повідомила мазовецька поліція.

"Після 18:00 в полі в Острувському районі в селі Заремби Вархоли чоловік помітив залишки об'єкта, схожого на дрон" - йдеться у повідомленні.

Серед найближчих будівель був порожній будинок. Співробітники поліції забезпечили охорону об'єкта та місця, де його було знайдено.

Надалі було повідомлено військову поліцію та прокуратуру.