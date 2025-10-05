Вблизи Варшавы обнаружили остатки неизвестного дрона

В Польше недалеко от Варшавы обнаружены остатки неизвестного воздушного объекта, который полиция называет похожим на дрон. Военная полиция расследует обстоятельства его появления и происхождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMFFM.
Военная полиция сообщила, что в городе Зарембы Вархолы в Острувском уезде Мазовии был найден неидентифицированный воздушный объект.
Полиция называет его "остатками объекта, похожего на дрон".
О находке также сообщила мазовецкая полиция.
"После 18:00 в поле в Острувском районе в селе Зарембы Вархолы мужчина заметил остатки объекта, похожего на дрон", - говорится в сообщении.
Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и места, где он был найден.
В дальнейшем было сообщено в военную полицию и прокуратуру.
Напомним, что в ночь с 4 на 5 октября российская армия совершила комбинированную ракетно-дронную атаку на Украину.
Военно-воздушные силы Польши и стран союзников по НАТО подняли в воздух авиацию из-за масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине.
