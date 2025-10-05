Вблизи Варшавы обнаружили остатки неизвестного дрона

Военная полиция сообщила, что в городе Зарембы Вархолы в Острувском уезде Мазовии был найден неидентифицированный воздушный объект.

Полиция называет его "остатками объекта, похожего на дрон".

О находке также сообщила мазовецкая полиция.

"После 18:00 в поле в Острувском районе в селе Зарембы Вархолы мужчина заметил остатки объекта, похожего на дрон", - говорится в сообщении.

Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и места, где он был найден.

В дальнейшем было сообщено в военную полицию и прокуратуру.