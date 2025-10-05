RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Вблизи Варшавы обнаружили остатки неизвестного дрона

Фото: загадочный дрон нашли в Польше (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Польше недалеко от Варшавы обнаружены остатки неизвестного воздушного объекта, который полиция называет похожим на дрон. Военная полиция расследует обстоятельства его появления и происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMFFM.

Военная полиция сообщила, что в городе Зарембы Вархолы в Острувском уезде Мазовии был найден неидентифицированный воздушный объект.

Полиция называет его "остатками объекта, похожего на дрон".

О находке также сообщила мазовецкая полиция.

"После 18:00 в поле в Острувском районе в селе Зарембы Вархолы мужчина заметил остатки объекта, похожего на дрон", - говорится в сообщении.

Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и места, где он был найден.

В дальнейшем было сообщено в военную полицию и прокуратуру.

Массированный обстрел Украины

Напомним, что в ночь с 4 на 5 октября российская армия совершила комбинированную ракетно-дронную атаку на Украину.

Подробно об очередном массированном обстреле россиянами Украины, читайте в материале "КАБы, "Шахеды" и крылатые ракеты: главное о массированном ударе РФ по Украине".

Военно-воздушные силы Польши и стран союзников по НАТО подняли в воздух авиацию из-за масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине.

Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

Польша