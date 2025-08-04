Поблизу Покровська зараз точаться найважчі бої, - ОСУВ "Хортиця"

Поблизу Покровська Донецької області наразі точаться найважчі бої на фронті. Адже захоплення цього міста є однією з головних цілей російських окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

"Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої. Разом з тим, очевидно, що це одна з цілей російської кампанії. Звісно, важко, звісно, хотілося б, щоб росіяни там були зупинені якнайшвидше, але ми всі розуміємо, що зупинити їх там - це велика задача із зірочкою", - сказав Трегубов.

Водночас він запевнив, що зараз робиться все, щоб стримати росіян на цьому напрямку.

"Хоча будемо чесні: їх там просто дуже багато. І тактика, яку вони там використовують - це фактично тактика розміну по кількості росіян на метр землі", - зазначив речник.

Він пояснив, що Покровськ є основною метою і точкою основного удару росіян вже багато кампаній. Зокрема, він був таким і під час зимової кампанії, яка почалася у грудні-січні.

"Він таким, в принципі, залишається вже кілька років. Принаймні наприкінці 2023-го росіяни вже йшли до Покровська точно, зараз ми маємо середину 2025-го. Для них це важливий пункт, який дав би їм можливість контролю над центральною Донеччиною. Тому, власне, вони всі сили кидали туди", - додав Трегубов.

За його словами, росіян у першу чергу потрібно втримати на півночі від міста.

"Потрібно в першу чергу знищити якомога більше їхнього особового складу там, щоб вони не могли проводити подальші наступальні дії, щоб вони видихлися. Наразі туди всі зусилля і направлені. Це вже змагання двох сил - хто подужає", - зазначив речник.