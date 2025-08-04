Поблизу Покровська зараз точаться найважчі бої, - ОСУВ "Хортиця"
Поблизу Покровська Донецької області наразі точаться найважчі бої на фронті. Адже захоплення цього міста є однією з головних цілей російських окупантів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
"Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої. Разом з тим, очевидно, що це одна з цілей російської кампанії. Звісно, важко, звісно, хотілося б, щоб росіяни там були зупинені якнайшвидше, але ми всі розуміємо, що зупинити їх там - це велика задача із зірочкою", - сказав Трегубов.
Водночас він запевнив, що зараз робиться все, щоб стримати росіян на цьому напрямку.
"Хоча будемо чесні: їх там просто дуже багато. І тактика, яку вони там використовують - це фактично тактика розміну по кількості росіян на метр землі", - зазначив речник.
Він пояснив, що Покровськ є основною метою і точкою основного удару росіян вже багато кампаній. Зокрема, він був таким і під час зимової кампанії, яка почалася у грудні-січні.
"Він таким, в принципі, залишається вже кілька років. Принаймні наприкінці 2023-го росіяни вже йшли до Покровська точно, зараз ми маємо середину 2025-го. Для них це важливий пункт, який дав би їм можливість контролю над центральною Донеччиною. Тому, власне, вони всі сили кидали туди", - додав Трегубов.
За його словами, росіян у першу чергу потрібно втримати на півночі від міста.
"Потрібно в першу чергу знищити якомога більше їхнього особового складу там, щоб вони не могли проводити подальші наступальні дії, щоб вони видихлися. Наразі туди всі зусилля і направлені. Це вже змагання двох сил - хто подужає", - зазначив речник.
Ситуація біля Покровська
Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти намагаються прорватися до Покровська у Донецькій області, використовуючи тактику "просочування" малими групами та загонами диверсантів. Сили оборони протидіють цим спробам.
Наприкінці липня Сирський повідомляв, що російська диверсійна група проникла до Покровська. Сили оборони спинили російські штурми та зачистили територію.
За словами українських військових, ворожі ДРГ знищуються ще до наближення до міста. А за даними аналітиків ISW від 31 липня, українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці на Покровському напрямку.
Британська розвідка вважає, що росіянам вдалося досягти на цьому напрямку деяких успіхів. Але ціну за це російські війська сплатили просто шалену.