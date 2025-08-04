Вблизи Покровска сейчас идут самые тяжелые бои, - ОСГВ "Хортица"

Вблизи Покровска Донецкой области сейчас идут самые тяжелые бои на фронте. Ведь захват этого города является одной из главных целей российских оккупантов.

"Возле Покровска сейчас идут важнейшие бои, самые тяжелые бои. Вместе с тем, очевидно, что это одна из целей российской кампании. Конечно, трудно, конечно, хотелось бы, чтобы россияне там были остановлены как можно быстрее, но мы все понимаем, что остановить их там - это большая задача со звездочкой", - сказал Трегубов.

В то же время он заверил, что сейчас делается все, чтобы сдержать россиян на этом направлении.

"Хотя будем честны: их там просто очень много. И тактика, которую они там используют - это фактически тактика размена по количеству россиян на метр земли", - отметил спикер.

Он пояснил, что Покровск является основной целью и точкой основного удара россиян уже много кампаний. В частности, он был таким и во время зимней кампании, которая началась в декабре-январе.

"Он таким, в принципе, остается уже несколько лет. По крайней мере в конце 2023-го россияне уже шли в Покровск точно, сейчас мы имеем середину 2025-го. Для них это важный пункт, который дал бы им возможность контроля над центральной Донетчиной. Поэтому, собственно, они все силы бросали туда", - добавил Трегубов.

По его словам, россиян в первую очередь нужно удержать на севере от города.

"Нужно в первую очередь уничтожить как можно больше их личного состава там, чтобы они не могли проводить дальнейшие наступательные действия, чтобы они выдохлись. Сейчас туда все усилия и направлены. Это уже соревнование двух сил - кто осилит", - отметил спикер.