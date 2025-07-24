На українському судні в гирлі Дунаю стався вибух: є загиблі

Учора пізно ввечері 23 липня, на судні-земснаряді у гирлі Бистре Дунаю стався вибух, в результаті якого загинуло троє працівників, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації морських портів України.

Повідомляється, що на місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково.

"Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11 членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", - зазначили у адміністрації.

Що відомо про гирло Бистре на Дунаї

Гирла Бистре в дельті Дунаю – це один з шляхів експорту української продукції морським коридором. Так, нещодавно Україна почала роботи зі збільшення глибини гирла, щоб збільшити експорт із морських портів.

За даними України, глибина гирла збільшилася з 3,9 до 6,5 метра. У середині 1990-х років глибина каналу становила 6,5 метра, але Україна останніми роками не проводила днопоглиблювальних робіт, що призвело до накопичення мулу.

Україна збільшила експорт через свої дунайські порти до 1,5 млн тон на місяць після вторгнення РФ. Також українські інженери раніше розробили план поглиблення гирла до 8,2-8,3 метра, але Румунія не погоджується на його реалізацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.