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На українському судні в гирлі Дунаю стався вибух: є загиблі

Четвер 24 липня 2025 13:26
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На українському судні в гирлі Дунаю стався вибух: є загиблі Фото: на українському судні в гирлі Дунаю стався вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Учора пізно ввечері 23 липня, на судні-земснаряді у гирлі Бистре Дунаю стався вибух, в результаті якого загинуло троє працівників, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації морських портів України.

"Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11 членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", - зазначили у адміністрації.

Повідомляється, що на місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково.

"Морський підхідний канал гирло «Бистре» тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом", - додали у прес-службі Адміністрації морських портів України.

Що відомо про гирло Бистре на Дунаї

Гирла Бистре в дельті Дунаю – це один з шляхів експорту української продукції морським коридором. Так, нещодавно Україна почала роботи зі збільшення глибини гирла, щоб збільшити експорт із морських портів.

За даними України, глибина гирла збільшилася з 3,9 до 6,5 метра. У середині 1990-х років глибина каналу становила 6,5 метра, але Україна останніми роками не проводила днопоглиблювальних робіт, що призвело до накопичення мулу.

Україна збільшила експорт через свої дунайські порти до 1,5 млн тон на місяць після вторгнення РФ. Також українські інженери раніше розробили план поглиблення гирла до 8,2-8,3 метра, але Румунія не погоджується на його реалізацію.

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