Поблизу Куп’янська правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків

Правоохоронці знайшли два тіла закатованих чоловіків у цеху по виготовленню цегли у селищі Куп’янськ-Вузловий (Харківська область). У одного загиблого наявне вогнепальне поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Харківській області.

За інформацією слідчих, було проведено огляд у цеху по виготовленню цегли у смт Куп’янськ-Вузловий. Біля металевого циліндрового барабану правоохоронці виявили два трупи чоловіків зі зв‘язаними руками. У двох трупів наявні сліди катувань.

"У одного із загиблих виявлено тілесні ушкодження у вигляді синців на шиї та грудній клітині, у іншого - рана від кульового поранення на грудній клітині та у паховій зоні", - йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Винним може загрожувати довічне позбавлення волі.