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Вблизи Купянска правоохранители обнаружили тела двух замученных мужчин

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Купянск-Узловой, Четверг 06 октября 2022 16:52
Вблизи Купянска правоохранители обнаружили тела двух замученных мужчин Фото: Вблизи Купянска правоохранители обнаружили тела двух замученных мужчин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область). У одного погибшего имеется огнестрельное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Харьковской области.

По информации следователей, был проведен осмотр в цехе по производству кирпича в пгт Купянск-Узловой. У металлического цилиндрического барабана правоохранители обнаружили два трупа мужчин со связанными руками. У двух трупов имеются следы пыток.

"У одного из погибших обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтеков на шее и грудной клетке, у другого - рана от пулевого ранения на грудной клетке и в паховой зоне", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Виновным может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, что вчера тела двух замученных мужчин нашли на территории Харьковской области.

Украинские военные освободили Изюм 11 сентября , после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу. В общей сложности эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.

Также в освобожденном селе в Харьковской области нашли тела замученных россиянами людей.

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