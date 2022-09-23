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Масове поховання не єдине. В Ізюмському районі виявили чотири таких місця

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Харківська область, П'ятниця 23 вересня 2022 17:44
Масове поховання не єдине. В Ізюмському районі виявили чотири таких місця Фото: в Ізюмському районі виявили чотири місця масових поховань людей (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Ізюмському районі Харківської області виявили чотири місця масових поховань людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що фахіці сьогодні завершують ексгумацію тіл з масового поховання в Ізюмі. Загалом ексгумовано 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

"Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл - цивільні, 21 - військові", - написав Синєгубов.

Він зазначив, що близько 200 судмедекспертів, поліцейських, прокурорів, співробітників ДСНС працювали на місці щодня.

"На жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі. Знайдено щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини", - написав він.

Наразі проводяться огляд та розмінування територій. Синєгубов підкреслив, що усі злочини загарбників будуть задокументовані, а винні заплатять за скоєне.

Нагадаємо, українські військові звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі.

Раніше РБК-Україна оприлюднило фоторепортаж, де показало, як велике місто на півдні Харківської області повертається до мирного життя.

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