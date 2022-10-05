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Тіла двох закатованих чоловіків знайшли на території Харківської області (фото)

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Новоплатонівка, Середа 05 жовтня 2022 22:30
Тіла двох закатованих чоловіків знайшли на території Харківської області (фото) Фото: Тіла двох закатованих чоловіків знайшли на території Харківської області (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці знайшли два тіла закатованих чоловіків на базі відпочинку в селі Новоплатонівка (Харківська область). У загиблих наявні вогнепальні поранення голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, на вказаній базі розміщувалися російські спецпризначенці у складі 250-350 осіб. Періодично тут відбувалася ротація.

"Тіла загиблих знайдено у ямі глибиною чотири метри на території вказаної бази. Ліва рука одного чоловіка була з’єднана кайданками з правою рукою другого загиблого. Також під час огляду на черепі одного із трупів виявлено перелом лівої скроневої ділянки, у другого - вогнепальне поранення черепа", - заявили в обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, українські військові звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі. Загалом ексгумовано 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

Також у звільненому селі в Харківській області знайшли тіла закатованих росіянами людей.

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