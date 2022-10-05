Тіла двох закатованих чоловіків знайшли на території Харківської області (фото)

Правоохоронці знайшли два тіла закатованих чоловіків на базі відпочинку в селі Новоплатонівка (Харківська область). У загиблих наявні вогнепальні поранення голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, на вказаній базі розміщувалися російські спецпризначенці у складі 250-350 осіб. Періодично тут відбувалася ротація.

"Тіла загиблих знайдено у ямі глибиною чотири метри на території вказаної бази. Ліва рука одного чоловіка була з’єднана кайданками з правою рукою другого загиблого. Також під час огляду на черепі одного із трупів виявлено перелом лівої скроневої ділянки, у другого - вогнепальне поранення черепа", - заявили в обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи.