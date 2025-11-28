ua en ru
Поблизу Бучі знайшли протитанкову керовану ракету

П'ятниця 28 листопада 2025 14:26
Поблизу Бучі знайшли протитанкову керовану ракету Ілюстративне фото: поблизу Бучі сапери знешкодили протитанкову керовану ракету (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Тетяна Степанова

У Бучанському районі Київської області сапери знешкодили протитанкову керовану ракету, яку виявив місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, у лісі Бучанського району літній чоловік побачив підозрілий предмет та відразу сповістив ДСНС. Фахівці встановили, що це протитанкова керована ракета від протитанкового ракетного комплексу.

Сапери транспортували його для подальшого знищення у безпечному місці.

"Закликаємо кожного бути уважними та обережними. Якщо ви помітили підозрілий предмет - не підходьте, не чіпайте, негайно телефонуйте за "101", - наголосили у ДСНС.

Поблизу Бучі знайшли протитанкову керовану ракету

Фото: поблизу Бучі знайшли протитанкову керовану ракету (ДСНС)

Обстріл Київської області

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада Київська область пережила масштабну атаку російських військ. Під обстрілом опинилися Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони.

Зокрема, у Білій Церкві було пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. У момент атаки в ньому перебували десятки людей, частина з них ховалася у підвальному приміщенні, яке використовувалося як укриття. Ще чотири житлові будинки зруйновано повністю.

Внаслідок атаки постраждала 14-річна дитина.

Тієї ж ночі Росія атакували Київ ракетами та безпілотниками що призвело до проблем з енерго- та водопостачанням.

Також були зруйновані житлові будинки в Печерському та Дніпровському районах.

Окрім того, на лівому березі столиці були введені екстрені відключення світла через атаку на енергосистему.

Тоді за добу Росія випустила по Україні 22 ракети та понад 460 дронів, більшість цілей - об’єкти енергетичної інфраструктури.

