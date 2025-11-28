Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Як повідомляється, у лісі Бучанського району літній чоловік побачив підозрілий предмет та відразу сповістив ДСНС. Фахівці встановили, що це протитанкова керована ракета від протитанкового ракетного комплексу.

Сапери транспортували його для подальшого знищення у безпечному місці.

"Закликаємо кожного бути уважними та обережними. Якщо ви помітили підозрілий предмет - не підходьте, не чіпайте, негайно телефонуйте за "101", - наголосили у ДСНС.

Фото: поблизу Бучі знайшли протитанкову керовану ракету (ДСНС)