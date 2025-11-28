Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщается, в лесу Бучанского района пожилой мужчина увидел подозрительный предмет и сразу сообщил ГСЧС. Специалисты установили, что это противотанковая управляемая ракета от противотанкового ракетного комплекса.

Саперы транспортировали его для дальнейшего уничтожения в безопасном месте.

"Призываем каждого быть внимательными и осторожными. Если вы заметили подозрительный предмет - не подходите, не трогайте, немедленно звоните по телефону "101", - отметили в ГСЧС.

Фото: вблизи Бучи нашли противотанковую управляемую ракету (ГСЧС)