Война в Украине

Вблизи Бучи нашли противотанковую управляемую ракету

Пятница 28 ноября 2025 14:26
Вблизи Бучи нашли противотанковую управляемую ракету Иллюстративное фото: вблизи Бучи саперы обезвредили противотанковую управляемую ракету (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Татьяна Степанова

В Бучанском районе Киевской области саперы обезвредили противотанковую управляемую ракету, которую обнаружил местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, в лесу Бучанского района пожилой мужчина увидел подозрительный предмет и сразу сообщил ГСЧС. Специалисты установили, что это противотанковая управляемая ракета от противотанкового ракетного комплекса.

Саперы транспортировали его для дальнейшего уничтожения в безопасном месте.

"Призываем каждого быть внимательными и осторожными. Если вы заметили подозрительный предмет - не подходите, не трогайте, немедленно звоните по телефону "101", - отметили в ГСЧС.

Вблизи Бучи нашли противотанковую управляемую ракету

Фото: вблизи Бучи нашли противотанковую управляемую ракету (ГСЧС)

Обстрел Киевской области

Напомним, в ночь на 25 ноября Киевская область пережила масштабную атаку российских войск. Под обстрелом оказались Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы.

В частности, в Белой Церкви был поврежден четырехэтажный жилой дом. В момент атаки в нем находились десятки людей, часть из них пряталась в подвальном помещении, которое использовалось как укрытие. Еще четыре жилых дома разрушены полностью.

В результате атаки пострадал 14-летний ребенок.

Той же ночью Россия атаковали Киев ракетами и беспилотниками что привело к проблемам с энерго- и водоснабжением.

Также были разрушены жилые дома в Печерском и Днепровском районах.

Кроме того, на левом берегу столицы были введены экстренные отключения света из-за атаки на энергосистему.

Тогда за сутки Россия выпустила по Украине 22 ракеты и более 460 дронов, большинство целей - объекты энергетической инфраструктуры.

Буча Киевская область ГСЧС Война в Украине Ракеты
