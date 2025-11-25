ua en ru
Перебої зі світлом, горить висотка на Печерську: наслідки масованого обстрілу Києва

Київ, Вівторок 25 листопада 2025 02:19
Перебої зі світлом, горить висотка на Печерську: наслідки масованого обстрілу Києва Фото: ДСНС України (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марина Балабан

У деяких районах Києва перебої з енерго- та водопостачанням. Уламки влучили в житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Віталія Кличка в Telegram та начальника КМДА Тимура Ткаченка.

Про перебої з водою на світлом у деяких районах столиці на тлі масштабного ракетного обстрілу повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Згодом він інформував про влучання уламків в житловий будинок на Печерську.

"На рівні 6-7 поверхів пожежа. Екстрені служби прямують на місце", - уточнив він.

Пізніше Віталій Кличко повідомив, що горить також на рівні 4-5 поверхів.

"У Печерському районі в 22-ох поверховому житловому будинку пожежа також на рівні 4-5 поверхів. Екстрені служби працюють на місці", - написав він.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко інформував, що адміністрація міста продовжує фіксувати повідомлення про наслідки атаки на кількох локаціях на правому та лівому березі.

Оновлено о 02:25

Віталій Кличко повідомив, що із 22-ох поверхового житлового будинку на Печерську евакуюють мешканців.

У будинку руйнування на рівні 4-7 поверхів та пожежа.

Оновлено о 02:35

Тимур Ткаченко повідомив про пожежу на верхніх поверхах житлової 9-типоверхівки у Дніпровському районі столиці.

Оновлено о 03:10

За оперативними даними, четверо потерпілих в Дніпровському районі звернулися по допомогу.

Щонайменше 8 людей врятовані, інформував Тимур Ткаченко.

Оновлено о 03:55

За оновленою інформацією, внаслідок атаки постраждали 6 киян. З них двоє - госпіталізовані.

Масштабна атака на Київ

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через російську атаку.

Пізніше було зафіксовано вибухи в Києві.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з району Новоросійська було випущено крилаті ракети "Калібр", "Кинджали" та балістичні ракети.

Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО в Києві.

