ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Наслідки атаки на Київщину: ДСНС повідомляє про зруйноване житло і постраждалу дитину (фото)

Київська область, Вівторок 25 листопада 2025 06:33
UA EN RU
Наслідки атаки на Київщину: ДСНС повідомляє про зруйноване житло і постраждалу дитину (фото) Фото: рятувальна операція після удару (ДСНС)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч проти 25 листопада Київська область знову пережила масштабну атаку російських сил. Під вогнем опинилися Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, вибухи вибухи було зафіксовано у кількох населених пунктах, однак наслідки ударів виявилися особливо руйнівними для Білої Церкви.

Так, у місті пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. У момент атаки в ньому перебували десятки людей, частина з них ховалася у підвальному приміщенні, яке використовувалося як укриття.

Рятувальникам вдалося оперативно евакуювати 46 мешканців, серед них діти та літні люди. На жаль, постраждала 14-річна дитина, якій медики надають допомогу.

Ще чотири житлові будинки зруйновано повністю, а уламки пошкоджених конструкцій продовжують ліквідовуватися.

Для підтримки людей, які залишилися без житла, на місці працюють команди ДСНС та Товариства Червоного Хреста. Розгорнуті намети для обігріву, постраждалим надають теплий одяг, гарячі напої та необхідну гуманітарну допомогу. Крім того, працюють психологи ДСНС, які допомагають мешканцям впоратися зі стресом і пережитим шоком.

Рятувальники продовжують розбір завалів і фіксацію пошкоджень у прилеглих будинках. Роботи триватимуть до повної ліквідації наслідків атаки.

Атака на Київ та Київщину

Зазначимо, що о 4:57 офіційні моніторингові канали почали застерігати про повторну підвищену небезпеку. Наразі загроза їх падіння зберігається в Києві та двох районах Київщини: Бориспільському та Броварському.

Крім того, у ніч на 25 листопада Росія влаштувала цинічну комбіновану атаку на Київ. За допомогою ракет та безпілотників по столиці пролунали вибухи, що призвели до проблем з енерго- та водопостачанням.

Були зруйновані житлові будинки в Печерському та Дніпровському районах, де виникли пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракетна атака Атака дронів ДСНС
Новини
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України