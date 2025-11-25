Наслідки атаки на Київщину: ДСНС повідомляє про зруйноване житло і постраждалу дитину (фото)

У ніч проти 25 листопада Київська область знову пережила масштабну атаку російських сил. Під вогнем опинилися Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

За даними рятувальників, вибухи вибухи було зафіксовано у кількох населених пунктах, однак наслідки ударів виявилися особливо руйнівними для Білої Церкви.

Так, у місті пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. У момент атаки в ньому перебували десятки людей, частина з них ховалася у підвальному приміщенні, яке використовувалося як укриття.

Рятувальникам вдалося оперативно евакуювати 46 мешканців, серед них діти та літні люди. На жаль, постраждала 14-річна дитина, якій медики надають допомогу.

Ще чотири житлові будинки зруйновано повністю, а уламки пошкоджених конструкцій продовжують ліквідовуватися.

Для підтримки людей, які залишилися без житла, на місці працюють команди ДСНС та Товариства Червоного Хреста. Розгорнуті намети для обігріву, постраждалим надають теплий одяг, гарячі напої та необхідну гуманітарну допомогу. Крім того, працюють психологи ДСНС, які допомагають мешканцям впоратися зі стресом і пережитим шоком.

Рятувальники продовжують розбір завалів і фіксацію пошкоджень у прилеглих будинках. Роботи триватимуть до повної ліквідації наслідків атаки.