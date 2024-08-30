Побив рекорд. Плавець Комаров завоював перше "золото" для України на Паралімпіаді-2024
Український плавець Олександр Комаров зміг здобути золоту медаль на Паралімпіаді-2024. Він побив паралімпійський рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Українець Комаров посів перше місце у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5 (у змаганнях беруть участь плавці з помірно порушеною координацією, сильно порушеними рухами в середній частині тулуба та ніг або відсутністю кінцівок).
Український плавець зміг досягти фінішу за 1:07,77 хвилини, що є новим рекордом класу S5. Друге місце посів китаєць Цьнчжан Гуо із результатом 1:08,22 хвилини.
Це вже друга золота медаль для Комарова. Першу він отримав на Паралімпіаді-2016 у Ріо в естафеті 4х400 метрів.
Що передувало
Нагадаємо, Україна станом зараз завоювала вже сім медалей на Паралімпіаді-2024.
Зокрема, дві срібні медалі зуміла здобути українська плівчина Ірина Пойда.
З результатами України за перший день Паралімпіади, яка проходить у Парижі, можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.