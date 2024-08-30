Паралімпіада-2024: скільки медалей і яке місце в України після першого дня

Українські спортсмени стартували на Паралімпійських іграх в Парижі з чотирьох медалей. У перший день змагань наші паралімпійці здобули дві срібні та дві бронзові нагороди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

Хто з українців виборов медалі у перший день Паралімпіади-2024

Всі нагороди на старті Ігор були здобуті у плаванні.

Так, "срібло" вибороли Антон Коль (100 м, спина, клас S1) та Ірина Пойда (200 м, вільний стиль, клас S5).

А бронзові нагороди дісталися Анні Гонтар (50 метрів, вільний стиль, клас S6) та Олександру Комарову (200 м, вільний стиль, клас S5).

Зазначимо, що 29 серпня змагання пройшли у 12 видах спорту: бочі, голболі, стрільбі з лука, бадмінтоні, велотреку, плаванні, настільному тенісі, тхеквондо, кульовій стрільбі, волейболі сидячи, баскетболі та регбі.

Яке місце посідає Україна на Паралімпіаді-2024 після першого дня

У медальному заліку після першого змагального дня Україна посідає 17-те місце.

Першість тримає Китай - представники цієї країни впродовж дня вибороли чотири золоті нагороди.

Також в топ-5 входять Велика Британія, Італія, Нідерланди та Франція.

Українці на Паралімпіаді

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2024 Україну представляють 140 спортсменів: 96 чоловіків та 44 жінки.

Зі 140 паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 має ураження опорно-рухового апарату, 30 - порушення зору та дев'ять - порушення розумово-фізичного розвитку.

Понад 23% членів збірної - дебютанти Паралімпійських ігор. Спортсмени представляють 20 регіонів України та місто Київ. Змагатимуться вони в 17 з 22 видів спорту (це рекорд у паралімпійській історії нашої держави).

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Україна тоді стала шостою в медальному заліку.