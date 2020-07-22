В победившей коронавирус Черногории снова объявили эпидемию

В Черногории из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 объявлена эпидемия на всей территории страны. Ограничительные меры вступают в силу с 22 июля.

Такое решение принял Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории, сообщает в Twitter Кабмин страны.

Из-за эпидемии всем гражданам старше семи лет нужно носить маски на открытом воздухе и в помещениях, массовые собрания ограничены 40 людьми на воздухе и 20 - в помещениях.

Кроме того, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и прочих торжеств. До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.

По данным Института общественного здоровья в Подгорице, за прошедшие сутки протестированы 612 человек, из них у 98 - положительный тест на коронавирус. Умерших за последние 24 часа не было. Всего с момента возобновления эпидемии в июне скончались 26 человек, в стране 1920 активных больных.

Напомним, рост новых случаев в Черногории прекратился 5 мая. К концу месяца выздоровели все заболевшие.

В первых числах июня власти официально объявили Черногорию свободной от коронавируса.

Страна начала возвращаться к нормальной жизни, в частности, возобновила международное пассажирское авиасообщение со 120 странами.

Новые случаи начали регистрировать с 14 июня. За две недели заразились почти 100 человек при общем количестве в 424 больных.

Власти Черногории 26 июня вернули карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса.