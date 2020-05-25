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Черногория первой в Европе избавилась от коронавируса

Новости » Общество     25.05.2020 - 01:39
Черногория первой в Европе избавилась от коронавируса
Фото: Черногория (Shutterstock)

В Черногории не осталось ни одного больного коронавирусом

Черногория стала первой в Европе страной, в которой все ранее инфицированные коронавирусом пациенты излечились от этой болезни. Официальные данные подтвердили в Минздраве страны.

Об этом сообщил президент Черногории Мило Джованович в своем Twitter.

По его словам, Институт общественного здоровья в Подгорице 20 дней подряд не фиксировал новых случаев заболевания.

"Ноль больных!.. Государственные органы власти и все черногорское общество продемонстрировали высокий уровень ответственности в решении этой проблемы, а наша система здравоохранения доказала, что она организована, предана своему делу и компетентна", - заявил президент.

Он добавил, что теперь стране нужно продолжать борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Первый случай коронавируса обнаружили в Черногории 17 марта. Всего власти сообщали о 324 заболевших и девяти умерших вследствие заражения.

Напомним, в Черногории отменили с 15 мая комендантский час, а также ослабили ряд карантинных мер.

Ранее сообщалось, что Черногория готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ЧерногорияКоронавирусЭпидемия
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