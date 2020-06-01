Черногория открыла границы для более чем 120 стран. Украины в списке нет

Фото: Черногория (pixabay.com/yakovlevmax)

Также в списке нет США и России

Министерство здравоохранения Черногории обновило список стран, из которых разрешен въезд и пребывание гражданам с 1 июня. Украина в список не попала.

Об этом сообщили в Минздраве Черногории.

В список вошли страны Евросоюза, Африки и Латинской Америки, а также Китай. Кроме Украины в списке также нет США и России.

Как отметили в черногорском правительстве, решение о смягчении мер было принято на основе рекомендаций Евросоюза. В частности, въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также, где количество активных больных не более 25 на 100 тысяч населения.

Напомним, в конце мая Черногория стала первой страной в Европе, в которой выздоровели от коронавируса все больные, а также на протяжении 20 дней не фиксировали ни одного нового случая заболевания.

Изначально в Черногории планировали разрешить въезд лишь из Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Албании и Греции.

Ранее сообщалось, что Черногория готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля.

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Автор: Игорь Литвиненко