Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-19

Новых случаев заражения не было в стране уже 28 дней
Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом. Однако она предупредила, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.
"Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое число необнаруженных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан", - сказала Брайович.
Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.
Напомним, Черногория ранее обновила список стран, из которых разрешает въезд и пребывание в стране с 1 июня, однако Украина в список не попала.
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Автор: Виталия Мазур