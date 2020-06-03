Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Новых случаев заражения не было в стране уже 28 дней

Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса. Институт общественного здравоохранения заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом. Однако она предупредила, что нужно продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.

"Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое число необнаруженных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан", - сказала Брайович.

Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.

Напомним, Черногория ранее обновила список стран, из которых разрешает въезд и пребывание в стране с 1 июня, однако Украина в список не попала.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур