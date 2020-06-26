Победившая коронавирус Черногория вновь возвращается к жесткому карантину

Фото: лаборатория Института общественного здравоохранения Черногории (flickr.com Vlada Crne Gore)

За две недели заразились почти 100 человек

Власти Черногории вернули карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса. Карантин вернули спустя месяц после заявления о завершения эпидемии в стране.

Об этом сообщает Reuters.

В Черногории снова запрещены спортивные мероприятия и общественные собрания на открытом воздухе. Также власти запретили религиозные собрания вне мест служения. Во время похорон разрешается находиться только членам семьи.

Для сдерживания вспышки вируса также ввели ряд дополнительных ограничений в двух муниципалитетах на севере страны, наиболее пострадавших от этой болезни, включая 11 часовой комендантский час - с 18:00 вечера до 5:00 утра.

Рост новых случаев в Черногории прекратился 5 мая. К концу месяца выздоровели все заболевшие.

В первых числах июня власти официально объявили Черногорию свободной от коронавируса.

Страна начала возвращаться к нормальной жизни, в частности, возобновила международное пассажирское авиасообщение со 120 странами.

Новые случаи начали регистрировать с 14 июня. За две недели заразились почти 100 человек при общем количестве в 424 больных.

Отметим, что новые вспышки коронавируса за последние две недели произошли в 30 странах Европейского региона.

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Автор: Роман Калиниченко