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Эксперты допускают переход к парламентской республике в случае победы Зеленского

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 09:32
Эксперты допускают переход к парламентской республике в случае победы Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Политологи спрогнозировали ситуацию в Раде в случае победы Зеленского

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины может запустить переход к парламентской республике. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Формальная фигура: сможет ли Верховная рада ослабить власть президента после выборов".

В частности, по словам политолога Владимира Фесенко, победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике.

"Есть два базовых сценария. Первый - его противники, те, кто опасаются его дальнейших шагов, попытаются перетянуть де-факто полномочия на правительство и парламент. Либо же наоборот Зеленский начнет противостояние с парламентом и правительством, как это было в сериале. Так или иначе, Зеленскому понадобится уже в первые недели, если он станет президентом, решить кадровые вопросы через парламент", - отметил политолог.

Он также уточнил, что вряд ли механизм по ограничению полномочий президента будет запущен до осенних выборов в парламент.

"Сначала, скорее всего, это может произойти де-факто. Пока новый президент и его команда будут осваивать свои новые должности, функции и разбираться, как эта государственная машина работает, то бремя власти может перейти к правительству и парламенту", - предположил Фесенко.

В то же время политолог Сергей Таран уверен, что Верховная рада попытается усилить свою роль в независимости от личности победителя, особенно, если у него будет меньшинство в парламенте.

"Если это будет несистемный кандидат, то, во-первых, в первый месяц станет ясно, насколько это действительно несистемный кандидат. Выстроятся ли у него какие-то отношения с коалицией, отношения с существующим политическим классом. Дальше в любом случае мы увидим достаточно жесткую попытку мобилизироваться на парламентскую кампанию с тем, чтобы попытаться изменить Конституцию. Если это будет Зеленский, то это очень вероятный сценарий, что ему попытаются ограничить власть", - считает Таран.

Напомним, ранее сообщалось, что избирательная кампания Зеленского стоит 70 миллионов гривен.

По последним данным КМИС, рейтинг Зеленского достиг 32,1%.

 

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