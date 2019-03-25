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Експерти допускають перехід до парламентської республіки в разі перемоги Зеленського

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 09:32
Експерти допускають перехід до парламентської республіки в разі перемоги Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Політологи спрогнозували ситуацію в Раді в разі перемоги Зеленського

Перемога Володимира Зеленського на виборах президента України може запустити перехід до парламентської республіки. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Формальна фігура: чи зможе Верховна рада послабити владу президента після виборів".

Зокрема, за словами політолога Володимира Фесенка, перемога Зеленського може запустити поступовий перехід до парламентської республіки.

"Є два базових сценарії. Перший - його противники, ті, хто бояться його подальших кроків, спробують перетягнути де-факто повноваження на уряд і парламент. Або ж навпаки Зеленський почне протистояння з парламентом і урядом, як це було в серіалі. Так чи інакше, Зеленському знадобиться вже в перші тижні, якщо він стане президентом, вирішити кадрові питання через парламент", - зазначив політолог.

Він також уточнив, що навряд чи механізм щодо обмеження повноважень президента буде запущено до осінніх виборів до парламенту.

"Спочатку, швидше за все, це може статися де-факто. Поки новий президент і його команда будуть освоювати свої нові посади, функції і розбиратися, як ця державна машина працює, то тягар влади може перейти до уряду і парламенту", - припустив Фесенко.

У той же час політолог Сергій Таран упевнений, що Верховна рада спробує посилити свою роль в незалежності від особистості переможця, особливо, якщо у нього буде меншість у парламенті.

"Якщо це буде несистемний кандидат, то, по-перше, в перший місяць стане зрозуміло, наскільки це дійсно несистемний кандидат. Чи вибудуються у нього якісь відносини з коаліцією, відносини з існуючим політичним класом. Далі у будь-якому випадку ми побачимо досить жорстку спробу мобілізуватися на парламентську кампанію з тим, щоб спробувати змінити Конституцію. Якщо це буде Зеленський, то це дуже вірогідний сценарій, що йому спробують обмежити владу", - вважає Таран.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виборча кампанія Зеленського коштує 70 мільйонів гривень.

За останніми даними КМІС, рейтинг Зеленського досяг 32,1%.

 

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