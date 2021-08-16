Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане

"Талибан" снова взял страну под контроль

Еще накануне утром стало известно, что талибы уже контролировали все сухопутные пограничные переходы, а покинуть Афганистан можно только через аэропорт Кабула. До этого они заняли Джелалабад, и столица оставалась единственным крупным городом под контролем правительства. Но ненадолго.

Через несколько часов стало известно, что правительство якобы договорилось с "Талибаном" о мирной передаче власти, чтобы предотвратить штурм Кабула. В итоге боевики без боя вошли в город, заняли президентский дворец, а также объявили о безоговорочной победе и о том, что никакого переходного правительства не будет, и вся полнота власти будет у талибов.

Ашраф Гани признал победу талибов и сбежал из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении других представителей законной власти покинул страну. Предполагается, что сначала он вылетел в Таджикистан, после чего мог остановиться в Узбекистане.

"Талибан" ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - объяснил свой побег Гани.

Он также признал военную победу талибов, но назвал их власть нелегитимной.

Афганистан станет исламским эмиратом

Исламский Эмират Афганистан в ближайшее время будет восстановлен. Таким образом, политическое устройство вернется к образцу 1996-2001 годов, когда до начала военной кампании США страной управляли талибы.

Но предполагается, что в этот раз исламистский режим будет более мягким. Официальный представитель "Талибана" заверил, что женщины смогут получать образование, работать и самостоятельно покидать дом (при условии, что они будут в хиджабе). А казнь или общественная порка будут использоваться как меры наказания только по приговору суда.

Хаос в аэропорту Кабула

Несмотря на обещания талибов, вместе с иностранцами страну пытаются покинуть тысячи афганцев, которые опасаются расправы за сотрудничество с США и прежним режимом. В частности, появились видео, как люди пытаются штурмовать самолеты в аэропорту Кабула.

Эвакуацию контролируют американские военные, которые уже были вынуждены открыть предупредительный огонь. По сообщениям местных СМИ, от пуль могли погибнуть не менее пятерых человек.

Кроме того, были опубликованы видео, как люди прямо в воздухе выпадают из самолетов. По другим данным, упали те, кто пытался улететь, зацепившись за шасси.

Украина эвакуировала 80 человек

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации 80 человек из Афганистана на украинском самолете. При этом из страны вывезли 8 украинцев, остальные - граждане других государств, которые попросили о срочной эвакуации.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что ситуацию в Афганистане мониторят две дипломатические миссии в Таджикистане и Пакистане.

Мир требует безопасной эвакуации из Афганистана

Более 60 стран мира, включая Украину, США, Британию, Канаду, Германию, Францию и других, выступили с требованиями свободной эвакуации своих граждан и афганцев из после захвата власти талибами.

"Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем, работаем над обеспечением безопасности и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну", - говорится в заявлении.

Также лидеры стран настаивают на том, чтобы дороги, аэропорты и пограничные переходы в Афганистане оставались открытыми.