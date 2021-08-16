Ситуацию в Афганистане мониторят две украинские дипмиссии
Ситуация в Афганистане обостряется, люди пытаются покинуть страну, штурмуя аэропорт Кабула. Две украинские дипмиссии мониторят ситуацию в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Ситуацию мониторят дипломатические миссии в Таджикистане и Пакистане.
"В условиях текущей ситуации в Афганистане поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. Теперь 2 украинские дипмиссии - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам", - написал Кулеба.
Напомним, в Афганистане люди выпадают из самолета на лету.
Кроме того, в аэропорту Кабула люди отчаянно штурмовали самолеты, из-за чего американские военные открыли "предупредительный" огонь. В результате погибли минимум пять человек.