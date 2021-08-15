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"Талибан" контролирует все пограничные переходы. Покинуть Афганистан можно только по воздуху

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Афганистан, Воскресенье 15 августа 2021 11:22
"Талибан" контролирует все пограничные переходы. Покинуть Афганистан можно только по воздуху Фото: талибы контролируют все пограничные переходы в Афганистане (wikimedia by isafmedia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики радикального движения "Талибан" взяли под свой контроль все пограничные переходы в Афганистане. Покинуть территорию страны теперь можно только с помощью авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации официальных лиц, имена которых издание AP не называет, талибы захватили все пограничные переходы.

Аэропорт в Кабуле остался единственным выходом из Афганистана.

Американские СМИ пишут, что Соединенные Штаты уже начали эвакуацию своего посольства в Кабуле. Над афганской столицей сегодня с утра летают американские военные вертолеты, которые вывозят из страны дипломатический персонал.

В то же время появляется информация о том, что боевики "Талибана" уже начали входить в Кабул.

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Афганистан Кабул Талибан
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