"Талибан" контролирует все пограничные переходы. Покинуть Афганистан можно только по воздуху

Боевики радикального движения "Талибан" взяли под свой контроль все пограничные переходы в Афганистане. Покинуть территорию страны теперь можно только с помощью авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По информации официальных лиц, имена которых издание AP не называет, талибы захватили все пограничные переходы.

Аэропорт в Кабуле остался единственным выходом из Афганистана.

Американские СМИ пишут, что Соединенные Штаты уже начали эвакуацию своего посольства в Кабуле. Над афганской столицей сегодня с утра летают американские военные вертолеты, которые вывозят из страны дипломатический персонал.

В то же время появляется информация о том, что боевики "Талибана" уже начали входить в Кабул.