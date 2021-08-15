"Талибан" контролирует все пограничные переходы. Покинуть Афганистан можно только по воздуху
Фото: талибы контролируют все пограничные переходы в Афганистане (wikimedia by isafmedia)
Боевики радикального движения "Талибан" взяли под свой контроль все пограничные переходы в Афганистане. Покинуть территорию страны теперь можно только с помощью авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По информации официальных лиц, имена которых издание AP не называет, талибы захватили все пограничные переходы.
Аэропорт в Кабуле остался единственным выходом из Афганистана.
Американские СМИ пишут, что Соединенные Штаты уже начали эвакуацию своего посольства в Кабуле. Над афганской столицей сегодня с утра летают американские военные вертолеты, которые вывозят из страны дипломатический персонал.
В то же время появляется информация о том, что боевики "Талибана" уже начали входить в Кабул.