Более 60 стран потребовали свободной эвакуации своих граждан из Афганистана
Более 60 стран мира, включая Украину, потребовали свободного возвращения своих граждан и афганцев из Афганистана после захвата власти талибами. Они сделали совместное заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
Более 60 стран мира, включая Украину, США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Корею, Литву, Польшу и другие государства сделали совместное заявление, касательно ситуации с безопасностью в Афганистане. Они призывают тех, кто наделен властью в Афганистане, обеспечить свободный выезд из страны афганцам и международным гражданам.
"Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем, работаем над обеспечением безопасности и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну. Те, кто наделен властью и властью по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка", - говорится в сообщении.
Также лидеры стран настаивают на том, чтобы дороги, аэропорты и пограничные переходы в Афганистане оставались открытыми.
Там также отметили, что страны готовы помочь афганцам.
"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Мы в международном сообществе готовы им помочь", - говорится в сообщении.
Напомним, талибы захватили столицу Афганистана Кабул без боя. Правительство отдало им власть, чтоб избежать кровопролития.
Ранее сообщалось, что Украина эвакуировала из Афганистана 80 человек. Однако украинцев среди них только восемь.