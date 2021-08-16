Более 60 стран потребовали свободной эвакуации своих граждан из Афганистана

Более 60 стран мира, включая Украину, потребовали свободного возвращения своих граждан и афганцев из Афганистана после захвата власти талибами. Они сделали совместное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Более 60 стран мира, включая Украину, США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Корею, Литву, Польшу и другие государства сделали совместное заявление, касательно ситуации с безопасностью в Афганистане. Они призывают тех, кто наделен властью в Афганистане, обеспечить свободный выезд из страны афганцам и международным гражданам.

"Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем, работаем над обеспечением безопасности и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну. Те, кто наделен властью и властью по всему Афганистану, несут ответственность за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка", - говорится в сообщении.

Также лидеры стран настаивают на том, чтобы дороги, аэропорты и пограничные переходы в Афганистане оставались открытыми.

Там также отметили, что страны готовы помочь афганцам.