ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек: Зеленский рассказал подробности

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 августа 2021 02:27
Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек: Зеленский рассказал подробности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Украина эвакуировала из Афганистана всего почти 80 человек, однако не все из них являются гражданами нашей страны. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента в Twitter.

Президент Украины уточнил, что из Афганистана всего эвакуировали почти 80 человек, а не 30, как сообщалось ранее. При этом не все из них являются гражданами Украины.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации", - написал Зеленский.

Он добавил, что главное - это то, что все эти люди уже находятся в безопасности.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Украина эвакуировала из Афганистана 30 человек.

Как известно, талибы захватили столицу Афганистана. Боевики договорились о мирной передачи власти.

Также сообщалось, что США отправило войска для эвакуации своих граждан из Афганистана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен