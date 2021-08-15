Президент Афганистана покинул страну, - TOLOnews

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну. Пока точно неизвестно, куда именно отправился лидер страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание TOLOnews .

По информации иного СМИ Asia-Plus, глава Афганистана покинул страну и вылетел в Таджикистан.

Президента сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Между "Талибаном" и правительством страны была достигнута договоренность о том, что Ашраф Гани уйдет в отставку и передаст власть радикальному движению. Афганцы, со своей стороны, желают урегулировать конфликт и прекратить насилие на территории страны.