"Посмотрим, сможем ли": Трамп не исключил предоставление Украине ракет для Patriot
Президент США Дональд Трамп не исключил, что США передадут Украине боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского президента по итогам саммита НАТО в Гааге.
"Они (Украина - ред.) хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", - подчеркнул Трамп.
Когда журналистка, которая спрашивала о ракетах для Patriot, сказала американскому президенту, что ее муж служит в Вооруженных силах Украины, Трамп попросил ее "передать привет вашему мужу".
При этом американский президент не уточнил, будет ли передача ракет в рамках оказания военной помощи, или продажа Украине за средства европейских стран.
Patriot для Украины
Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина через министра финансов США Скотта Бессента передала запрос на системы Patriot. Речь идет не о передаче "за так": Украина готова купить как установки противовоздушной обороны, так и перехватчики.
В апреле Зеленский говорил, что поручил украинскому МИДу попытаться достичь согласия от США по покупке Patriot. Тогда было известно о желании Украины приобрести у США оружия на 30-50 миллиардов долларов, в том числе до 10 систем ПВО и ракет к ним.
Системы ПВО Patriot играют важную роль в защите Украины от россиян. Это единственные ЗРК, которые могут перехватывать аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и эффективно бороться с российской и северокорейской "баллистикой". Россияне уже много раз фейково "уничтожали" американские комплексы ПВО - один из таких фейков был развенчан несколько дней назад.
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