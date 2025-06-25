"Посмотрим, сможем ли": Трамп не исключил предоставление Украине ракет для Patriot

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского президента по итогам саммита НАТО в Гааге.

"Они (Украина - ред.) хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", - подчеркнул Трамп.

Когда журналистка, которая спрашивала о ракетах для Patriot, сказала американскому президенту, что ее муж служит в Вооруженных силах Украины, Трамп попросил ее "передать привет вашему мужу".

При этом американский президент не уточнил, будет ли передача ракет в рамках оказания военной помощи, или продажа Украине за средства европейских стран.