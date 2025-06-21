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Зеленський спростував російські фейки про ураження Patriot під час атаки на Київ

Україна, Субота 21 червня 2025 16:15
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Зеленський спростував російські фейки про ураження Patriot під час атаки на Київ Фото: зенітно-ракетний комплекс MIM-104 Patriot (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви росіян про "знищення" та "пошкодження" систем протиповітряної оборони Patriot внаслідок атаки на Київ 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента 21 червня під час спілкування з журналістами.

"Що стосується "Петріотів" - хочу спростувати інформацію - внаслідок цих масованих ударів жодна із систем "Петріот" не була знищена чи пошкоджена. Те, що було вкинуто десь в медіа - це не відповідає дійсності", - сказав український президент.

Російські казки про Patriot

Російські окупанти після атаки на Київ 17 червня заявляли, що нібито спромоглися вразити розташування українських батарей протиповітряної оборони Patriot, які прикривають столицю.

Ворог стверджував, що буцімто було вражено ЗРК, розташовані на території київських аеропортів Бориспіль та Жуляни. Для атаки, заявили росіяни, використовувалися нібито балістичні ракети "Іскандер-М" та аеробалістичні ракети "Кинджал".

Повітряні сили вранці 17 червня повідомили про знешкодження обох запущених росіянами "Кинджалів". Використання росіянами "Іскандерів" взагалі не було підтверджене.

Атака росіян на Київ: багато жертв та руйнувань

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня Росія атакувала Київ ударними дронами та крилатими ракетами. У Солом’янському районі Києва внаслідок влучання крилатої ракети серйозно постраждала багатоповерхівка - удар пробив конструкції з дев’ятого по перший поверх, повністю зруйнувавши під'їзд.

Внаслідок атаки в цьому будинку загинули 23 людини. А загалом у столиці через російську атаку загинуло 28 осіб, в тому числі громадянин США Фред Гренді.

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Володимир Зеленський
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